De Vrij è il muro. Ma il futuro è un rebus: quel contratto...

Inter, Stefan De Vrij è stato presentato, al suo arrivo in nerazzurro, come "il muro".

E tale si è dimostrato nei 4 anni che ha (finora) trascorso con la maglia dell'Inter. Un difensore imprescindibile nello schieramento a 4, indescrivibile in quello a 3. Nel corso di questa stagione ha sfoderato ancora le sue incredibili prestazioni, mettendo a segno anche un gol. Simone Inzaghi, che lo conosce bene dopo i trascorsi comuni alla Lazio, ha però dovuto farne a meno per un periodo (quando il giocatore si è infortunato con la sua nazionale). Ad oggi viene da porsi un quesito. Il mese di assenza dell'olandese è stato una prova generale di quanto avverrà nel futuro?

De Vrij infatti, fresco nuovo membro della scuderia di Mino Raiola, ha il contratto in scadenza nel 2023, e ad oggi non ci sono avvisaglie di appuntamenti per il rinnovo.

Vero è che la dirigenza si sta concentrando sulle questioni più urgenti (i due croati, Brozovic e Perisic, su tutti), ma qualche dubbio viene. E questo soprattutto se si considera che si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un serio interesse dell'Inter per Matthias Ginter. Da un parametro zero ad un altro, verrebbe da pensare. La speranza è ovviamente quella di vedere De Vrij il più a lungo possibile a Milano, con buona pace dei diversi club di Premier che sarebbero pronti a farsi avanti già in estate. Se il muro terrà, o crollerà, per lasciare spazio ad una nuova costruzione, lo dirà il tempo. Intanto l'Inter si gode un difensore fra i più intelligenti del panorama internazionale.