De Vrij a Sportwereld: "Conte fortissimo, club ambizioso"

Il centrale dell'Inter, Stefan de Vrij, si è fatto intervistare da Sportwereld esprimendo la sua gioia per la vittoria dello scudetto: "Tutta quella gente in piazza Duomo a Milano, tutti sono così felici. La cosa divertente è che siamo liberi fino a mercoledì e solo allora rivedrò i miei compagni di squadra. Ecco come siamo diventati campioni d'Italia.

Se questo è solo un punto di partenza? Mettiamola così: il club ha certamente ambizioni. Ma prima godiamoci questo traguardo. Se lavori con questo allenatore, capisci perché ha così tanto successo - sottolinea De Vrij - È così appassionato, così esigente. E tatticamente molto forte".