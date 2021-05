De Vrij a InterTV: "Vogliamo dimostrare perché siamo diventati Campioni"

Lo scudetto è ormai in cassaforte, ma in casa Inter tutti sembrano intenzionati a non mollare il colpo fino all'ultima giornata di campionato. Mentalità vincente quella della squadra nerazzurra, trasmessa dal suo allenatore, Antonio Conte, nel corso degli ultimi due anni di lavoro. E' dello stesso pensiero anche Stefan De Vrij, che ha parlato ai microfoni di InterTV del pre-partita di Juventus-Inter. Le sue parole:

"Partite come questa non hanno bisogno di ulteriori motivazioni; entrambi i club ci tengono a fare bene e vogliono sempre vincere. La Juve sicuramente darà il massimo e immagino che siano molto motivati. Noi vogliamo dimostrare chi siamo e soprattutto perché siamo diventati Campioni d'Italia in questa stagione".