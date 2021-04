De Vrij a Inter TV: "Il nostro obiettivo? Vincere oggi"

L'imperativo di oggi in casa Inter è chiaro: vincere. La voglia di arrivare a conquistare lo scudetto quanto prima è tanta. Per cui, contro il Verona di Ivan Juric i ragazzi di Antonio Conte sono pronti a mettere in campo tutti se stessi.

Nel frattempo, in esclusiva per i microfoni di Inter TV, Stefan De Vrij prima dell'importante gara ha detto: "Contro il Verona sarà una gara intensa, ma noi siamo pronti. Nelle ultime partite non siamo riusciti a vincere ma penso che l'approccio che abbiamo avuto sia stato giusto.

Noi abbiamo un obiettivo, ed è quello di vincere oggi. Abbiamo una rosa larga e anche quelli che entrano e giocano meno, riescono a dare una mano e a cambiare le partite, quando serve".