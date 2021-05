De Paul, annuncio di Marino: “Risponderò sul suo futuro a fine campionato”

Uno dei più grandi obiettivi dell’Inter per la prossima stagione è senza dubbio Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori nel suo ruolo del nostro campionato e dopo diverse stagione in bianconero sembrerebbe ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big.

Il centrocampista, autore di 9 gol e 10 assist in questa stagione, sarebbe nel mirino di tutte le big italiane ma anche di alcuni top club stranieri. L’Udinese, da sempre bottega cara, vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 40 milioni di euro.

Sul futuro dell’argentino è intervenuto Pierpaolo Marino, direttore generale del club friulano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “De Paul? Su di lui devo rispondere a tutte le radio d’Italia. Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato”.