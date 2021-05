De Paul al Botinero. L'Udinese: "A Milano per ragioni burocratiche"

Nella giornata di oggi, Rodrigo De Paul è stato immortalato all'interno del ristorante di Javier Zanetti, Il Botinero, scatenando la fantasia dei tifosi nerazzurri che lo vorrebbero all'Inter.

L'Udinese, con un comunicato ufficiale, ha smentito ogni notizia di mercato. Ecco quanto detto dalla società friulana: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.

Che il giocatore interessi all'Inter non è una novità, anche se c'è molta concorrenza con Milan e Liverpool. Vedremo in estate che cosa accadrà.