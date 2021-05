De Ligt è un no-vax? L'olandese: "Non mi vaccino, non è obbligatorio"

Da qualche tempo anche i calciatori hanno iniziato ad avere accesso alle dosi vaccinali contro il COVID-19, virus che nell'ultimo anno ha letteralmente gettato il mondo nel caos.

Nonostante la maggior parte delle persone sia ben disposta verso la vaccinazione, c'è anche chi non si fida e preferisce evitare di sottoporsi alla puntura. Tra questi sembrerebbe esserci anche il difensore della Juventus, Matthjis de Ligt, che ai microfoni di ESPN si è così pronunciato sulla questione:

"Non ho fatto il vaccino, non è obbligatorio. Penso che la prima cosa sia prendersi cura del proprio corpo; il rischio d'infezione c'è sempre, ma io cerco di entrare in contatto con il minor numero possibile di persone".