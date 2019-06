De Boer, dichiarazioni che fanno riflettere: "All'Inter un agente mi ha detto..."

L'ex allenatore dell'Inter, Frank de Boer, ha raccontato, ai microfoni di Yahoo Sports, alcuni particolari della sua breve esperienza in nerazzurro, soltanto 85 giorni e 14 partite.

"All'Inter abbiamo passato tanto tempo a trattare di politica con gli agenti - spiega il tecnico olandese -. Tutto ciò ha assorbito il 50% del mio tempo, quando sarebbe dovuto essere il 10%. Un agente di un giocatore mi ha detto: 'Se avessi saputo che non avresti iniziato il mio giocatore, non ti avrei mai assunto come manager'. Questo è l'influenza che ha avuto su chi era al comando. "