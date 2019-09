De Angelis (Corriere della Sera): "La telenovela Icardi non è ancora finita"

Guido De Angelis, giornalista del "Corriere della Sera", è intervenuto ai microfoni di "Radio Sportiva" per commentare la vicenda Icardi:



"Wanda parla di arrivederci anche perchè Icardi ha da poco rinnovato fino al 2022 e poi è andato in prestito con diritto di riscatto e non con obbligo: loro sono sempre stati legati all'Inter, con le loro modalità, e Wanda dice che a fine stagione ci sarà un incontro in cui verranno fatte tutte le valutazioni. Quel che è certo è che al momento la coppia Inter-Icardi si è separata. Il caso della fascia di capitano è quello che pesa di più nell'incrinatura del rapporto: è il fattore scatenante di una situazione che andava avanti da tempo, ma anche i rapporti con l'allenatore e con una parte dello spogliatoio non erano buoni.



La società al momento dello scoppio del caso scelse di dare forza all'allenatore perchè in ballo c'era la qualificazione alla Champions League, poi se la reazione di non andare a Vienna è umana e ci può stare, non scusabile è quando Icardi si è messo in infermeria a fare le cure. Ora sono tutti vincenti: la squadra lo cede e non se lo ritrova contro, il giocatore torna a giocare e l'agente aumenta lo stipendio al proprio assistito. Che la Juve abbia tentato di prendere Icardi non è una novità, lo aveva detto anche Paratici, l'Inter però ha sempre rifiutato di darlo in prestito alla Juventus chiedendo uno scambio con Dybala".