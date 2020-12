Dazn, Hakimi:" Sono sempre lo stesso Hakimi. Con più campo è meglio"

Dopo la doppietta di stasera contro il Bologna, Achraf Hakimi si prende la palma di man of the match sfoderando una prestazione straordinaria che rimanda alla mente le migliori prestazioni viste ad inizio stagione.

Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn:" Ovviamente, quando ho più campo davanti è meglio per me, per la mia qualità e la mia velocità. Conte mi aiuta abbastanza, parliamo spesso. E stiamo sistemando le ultime cose che servono per aiutare la squadra. Sono sempre lo stesso Hakimi. E sto lavorando ogni giorno per imparare all'italiano che è molto simile allo spagnolo".

Un'iniezione di fiducia per il laterale marocchino che, a questo punto, è prontissimo per la partita contro lo Shakhtar Donetsk.