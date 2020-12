Dazn, Ausilio:" Conta il lavoro. Allenatore e staff esigenti"

Ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, prima di una partita molto complicata del Bologna dell'ex Mihajlovic che nelle ultime due stagioni è riuscita sempre a sbancare a San Siro.

Ausilio si è soffermato a parlare dello stato della squadra:" Conte ha detto che sono stati bravi a tapparsi le orecchie? Non c'è stato bisogno di un confronto. C'è bisogno di una cosa sola che è il lavoro. E noi siamo molto fortunati sotto questo aspetto perchè abbiamo un allenatore ed uno staff molto esigenti e una squadra che lavora tantissimo. La prestazione da parte dei ragazzi c'è sempre stata".

Sul cambio modulo:" Ma i centrocampisti in linea o con un vertice alto non fanno molta differenza. Nel calcio contano altre cose prima di tutto tra cui l'atteggiamento che nelle ultime partite è stato buono. Perchè in casa facciamo più fatica? Ma si tratta di una coincidenza, uno stadio così vuoto di sicuro non da pressione come quando è pieno".