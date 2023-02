Darmian parla della sfida con il Porto e di un tabù da rompere già oggi

di Candido Baldini, pubblicato il: 26/02/2023

Darmian ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Bologna, in cui verrà schierato da centrale di difesa. Il trio difensivo dovrà infatti fare a meno di Milan Skriniar, alle prese con un problema fisico.

Cosa vi lascia di positivo la sfida con il Porto che vi può aiutare oggi?

“Sicuramente è stata una partita intensa da tutti i punti di vista e siamo riusciti a portare a casa il risultato, quindi deve darci una grande spinta e una grande fiducia per affrontare la partita di oggi.”

I numeri dicono che in trasferta fate più fatica che in casa. Vi siete dati una spiegazione razionale e su cosa state lavorando?

“Noi vogliamo sempre i tre punti, e anche oggi scenderemo in campo per questo risultato. Sicuramente è un dato che non ci fa piacere, cercheremo di migliorare a partire da oggi. “