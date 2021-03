Darmian:" Inter, occhio alle ripartenze! Ho un bel ricordo di Parma"

Prima della partita contro il Parma di Roberto D'Aversa, l'ex del match, Matteo Darmian, ha analizzato i pericoli che potrà dare questa partita, ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le sue parole:" Sarà una partita difficile, dobbiamo essere concentrati fin dall’inizio. Loro scenderanno in campo e daranno tutto, noi dobbiamo avere più fame e voglia per portare a casa i tre punti".

Darmian ha, poi, continuato:" Abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, sappiamo i loro punti di forza. Non stanno vivendo un momento positivo però hanno dei giocatori che possono far male nelle ripartenze. Dobbiamo stare attenti. Io l'ex? L’anno scorso per me è stato importante. Ho un bel ricordo, però quando l’arbitro fischierà sarò concentrato sull’Inter".