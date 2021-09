Darmian Inter, dallo scetticismo iniziale agli applausi: la sua storia

Darmian Inter, dietro agli applausi a scena aperta che l'ex Manchester United in nerazzurro si guadagna partita dopo partita, c'è una storia ricca di punti interrogativi che adesso si sono trasformati in certezze. Quando la dirigenza decise di prelevarlo in prestito dal Parma gran parte del mondo Inter si mostrò parecchio dubbioso e per certi versi aspramente contrario a tale operazione.

Eppure, nel corso della stagione che ha portato alla conquista dello scudetto, Darmian ha siglato gol pesantissimi che hanno contribuito in maniera decisiva alla galoppata per la conquista del titolo (vedasi le reti contro Cagliari ed Hellas Verona con entrambe le sfide terminate 1-0). Insomma, Antonio Conte e la dirigenza tutta ci avevano visto lungo.

Il classe 1989 è un ragazzo che parla poco e bene, non si rende protagonista di episodi spiacevoli extra campo con i suoi profili social gestiti in maniera parsimoniosa. Un grande esempio di professionalità che lo sta vedendo ricompensato con la fiducia di Simone Inzaghi a prescindere dall'integramento graduale di Denzel Dumfries (a riguardo il tecnico di Piacenza ha speso qualche parola durante la conferenza stampa di ieri, clicca qui per leggerle). Nel frattempo, Darmian è pronto a prendersi una maglia da titolare anche per la sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma mercoledì 15 settembre.