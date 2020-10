Darmian a Mediaset: "Pareggio che ci sta un po' stretto"

C'è tanto rammarico in casa Inter dopo il pareggio (raggiunto in extremis) contro il Borussia Moenchengladbach di stasera. Una gara tenuta sotto controllo per quasi tutti i 90 minuti macchiata da qualche svarione individuale.

A commentare il match di San Siro è stato Matteo Darmian ai microfoni di Mediaset. Queste le parole del difensore: "Penso che per quello che si è visto stasera meritavamo qualcosa in più, volevamo vincere.

Siamo un po' rammaricati perché ci ritroviamo a commentare un pareggio che ci sta un po' stretto. La prestazione da parte di tutta la squadra c'è stata. Occasione persa? Ce l'abbiamo messa tutta ma vogliamo già guardare alla prossima partita".