Darmian a Inter Tv:" Siamo uniti e ci sentiamo tutti importanti"

Dopo la fondamentale vittorie per 3-0 sul Genoa, in cui è stato autore anche del momentaneo 2-0, Matteo Darmian ha analizzato la partita ai microfoni di Inter Tv, in cui è risultato essere uno dei migliori e un'ottima alternativa allo squalificato Achraf Hakimi.

Ecco le parole dell'ex Manchester United:" In nerazzurro sono migliorato tanto, poi è importante farsi trovare pronto. Sappiamo che ci sono tante partite ed abbiamo bisogno di tutti, non è una stagione semplice. Tra Covid, squalifiche ed infortuni, abbiamo bisogno di tutti i componenti della rosa e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Chiunque entri da il proprio contributo ed è fondamentale per raggiungere gli obiettivi".

Sul gol:" Ho cercato di focalizzarmi sul pallone per colpirlo al momento giusto, poi è andata bene. Ho tirato bene e sono riuscito a chiudere la partita".

Sul gruppo:" E' la nostra forza, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista. Stiamo molto bene insieme e lo si vede anche in campo. Ci sentiamo tutti importanti e ci mettiamo tutti a disposizione del mister. Dobbiamo andare avanti su questa strada che è quella giusta, mancano ancora delle partite, ma vogliamo lottare fino alla fine, lavorando a testa bassa".

Sui gol di tre calciatori ex United:" Lì ho fatto quattro anni importanti che mi hanno fatto crescere sotto tanti punti di vista. Confrontarsi con un altro calcio e un'altra cultura mi ha fatto crescere. Mi fa piacere abbiano fatto gol anche Lukaku e Sanchez".