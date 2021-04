Darmian a DAZN: "Gol pesantissimo per la mia carriera"

E' una vittoria che inizia a far sentire profumo di scudetto in casa Inter quella conquistata nel lunch-match di oggi in casa contro il Cagliari. Vincere contro i sardi era fondamentale per mantenere il primato.

A contribuire in maniera decisiva nel buon esito della gara, ci ha pensato Matteo Darmian sottoporta dopo un cross proveniente dalla destra effettuato da Achraf Hakimi. Proprio sui tre punti conquistati oggi, l'autore della rete ai microfoni di DAZN ha detto:

"Questo gol per la mia carriera ha sicuramente un peso importante. Vincere oggi era fondamentale per tenere tutti distanti. Anche dal punto di vista psicologico abbiamo lanciato un segnale importante".