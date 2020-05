Danni enormi dalla pandemia, i numeri sono impietosi anche per l'Inter

Dopo Transfermarkt e Cies, anche KPMG ha analizzato e quantificato i danni economici causati dalla pandemia ai bilanci delle società europee. Secondo il report pubblicato oggi, la ripresa della stagione nelle prossime settimane porterebbe una riduzione delle entrate quantificabili tra un terzo ed un quinto del totale a seconda degli scenari che ad oggi si possono ipotizzare.

Lo studio prende in esame anche il valore dei giocatori, indicatore basato sul ruolo, sull’età, sugli anni di contratto ancora in essere. E’ importante far notare che questo valore non coincide con il prezzo di mercato, regolato dalle logiche di domanda-offerta e dalle necessità tecniche di ciascun club.

Il valore complessivo degli oltre 4100 giocatori impegnati nei 10 campionati europei presi in esame perde circa 10 miliardi di euro rispetto allo scorso mese di febbraio con una riduzione del 26,5%. Questo dato è relativo allo scenario peggiore ovvero quello in cui il calcio si blocchi ovunque mentre se le gare potessero riprendere nelle prossime settimane la perdita di valore potrebbe ridursi fino al 17% circa per circa 6.5 miliardi in meno.

Scomponendo i dati per ciascun paese, si osserva che se i campionati riprenderanno come appare possibile, sarebbe a Liga a soffrire la riduzione più pesante in termini percentuali (- 19%) con la Serie A subito a ruota con un decremento del 17,2 % pari a 4,7 miliardi di euro.

L’analisi dei singoli giocatori invece evidenzia come a perdere meno in fatto di valore siano quelli più giovani con diversi anni di contratto davanti a loro. Mbappè rimarrebbe comunque il gioiello più prezioso del calcio europeo con un valore di 177 milioni di euro in calo del 21,5%. Dietro a lui Neymar (137 milioni, - 21,7%) e Sterling (129 milioni – 13,8%). Nel report di KPMG figurano due soli giocatori che militano nella nostra serie A, Lukaku che varrebbe adesso 75 milioni con una riduzione del 15,3 % rispetto al periodo pre covid e De Ligt, valutato 72 milioni di euro (-16%).

Brusco calo del valore della rosa del Real Madrid (meno 27%) a causa dell’età media piuttosto alta dei “blancos”, mentre City e Liverpool contengono i danni restando ai primi due posti della graduatoria. In Italia la rosa della Juventus perde il 23,4 % scendendo a 575 milioni di valore , quella dell’Inter arretra del 24% (496 milioni di euro).