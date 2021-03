Danimarca, Hjulmand: "Eriksen? Apporteremo delle modifiche"

Christian Eriksen potrebbe non essere titolare nella sfida contro la Moldavia, lo ha confermato il ct della Danimarca Kasper Hjulmand.

"Apporteremo delle modifiche, ma non posso ancora dire quante. Ho sempre pensato di cambiare. Parliamo con i fisioterapisti e teniamo conto dei parametri fisici quando allestiamo la squadra. Mi fido di tutta la rosa, quindi non importa chi mando in campo, ho a disposizione giocatori di qualità".

Il centrocampista dell'Inter, avendo giocato Israele-Danimarca, ha raggiunto a 104 partite con la nazionale danese Michael Laudrup, un traguardo importantissimo per lui. Sarà quindi da capire se il ct deciderà di mandarlo in campo proprio per superare l'ex calciatore.