Danilo D’Ambrosio pragmatico: “Contano sempre e solo i tre punti”

Il gol vittoria di Inter Lazio porta la firma di Danilo D'Ambrosio. Il terzino ha parlato ai microfoni di InterTV al termine del match di San Siro.

"Quello che conta, sempre, sono i tre punti. Contro il Milan ho sbagliato da pochi passi ma fortunatamente il mio errore non è stato decisivo"

"Nel primo tempo non abbiamo trovato le giocate che ci chiedeva il mister, poi ci siamo sciolti e abbiamo meritato la vittoria. Potevamo fare anche il secondo gol nel secondo tempo per mettere al sicuro il risultato ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti: sono la cosa più importante".

"Mi trovo bene in qualsiasi tipo di ruolo, quinto o terzo non fa differenza: quando hai un allenatore come Conte a prescindere dal ruolo hai delle giocate memorizzate e devi dare il 100% ogni partita. La Lazio è una squadra esperta e di qualità in tutti i reparti, se avessimo perso o pareggiato oggi non avrebbe avuto senso il risultato positivo del derby".