Damiani:" Lukaku non decisivo quando conta. Cedere Eriksen una sconfitta"

L'agente Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha parlato del difficile momento che sta attraversando l'Inter, come squadra e come singoli, dopo l'incredibile eliminazione dall'Europa a causa del pareggio contro lo Shakhtar Donetsk:" Da fuori il rapporto tra tecnico e società non sembra così solido, c'è una sensazione non troppo piacevole. I risultati contano ma non sono sempre determinanti: a questo punto però potrebbero provare ad arrivare allo Scudetto. Conte è un bravo allenatore, anche Lukaku è un giocatore molto forte ma non riesce a fare la differenza nelle partite decisive. Non mi sento di dare tutte le colpe al tecnico, anche i giocatori devono avere la forza di arrivare ai risultati che ci si aspetta".

Su Eriksen:" L'hanno pagato una cifra importante, così com'è il suo ingaggio. Forse la soluzione migliore è dargli ancora fiducia, la vedo difficile trovare un'altra società e darlo via in prestito onestamente sarebbe una sconfitta. Certo, lo spazio deve anche conquistarselo, meritarselo. A volte i giocatori stranieri si allenano in maniera un po' blanda, mentre i nostri allenatori vogliono sempre andare a mille. Ma non credo ai dispetti, credo che quella di Conte sia una scelta tecnica: Eriksen ha qualità, gli manca continuità. E in un grande club non sempre ti è concesso".

Su un'eventuale vice-Lukaku da acquistare:" Complicato... Ci sono anche Sanchez e Lautaro, il problema tecnico fondamentale che nessuno dice è che secondo me Lautaro e Lukaku sono morfologicamente diversi, ma a livello di gioco sono due prime punte. Lautaro sa anche girare intorno, ma se manca Lukaku lì può sostituirlo Lautaro. Dico di non prendere nessuno, hanno tanti giocatori bravi".