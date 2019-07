Damiani ag Karamoh: "Yann al Parma non è ancora ufficiale, Icardi..."

Yann Karamoh al Parma è questione di tempo, ma manca ancora l'ufficialità, lo ha affermato Oscar Damiani, agente del calciatore francese ai microfoni di Radio Sportiva.

"Karamoh al Parma? Ancora non è ufficiale, ma dovrebbe andare in porto. È una grande possibilità per avere spazio e giocare, i ducali e D'Aversa hanno dimostrato di avere fiducia in lui. Dovrà mettere in mostra le sue qualità. Icardi? Forse né lui né chi lo gestisce sanno dove giocherà. Conte è il vero acquisto. Marotta e Ausilio si stanno muovendo bene, finora sono arrivati due giovani italiani interessanti come Sensi e Barella. Lukaku e Dzeko sarebbero grandi colpi, poi vedremo come e se giocheranno insieme".