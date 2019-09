Dalla Spagna: Un club iberico interessato all'attaccante interista. I dettagli

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, precisamente da "Tribuna Deportiva", il Valencia sembrerebbe intenzionato a sferrare un'offensiva per Icardi.



Il club iberico opterebbe per la soluzione del prestito, formula molto gradita dal congiunto Suning che ha ribadito la volontà di cedere l'argentino in questa finestra di mercato.



Intermediario dell'affare il famoso agente Jorge Mendes, e stando sempre a quanto riportato il famoso agente dovrebbe recarsi in città per discutere i dettagli della trattativa.