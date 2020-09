Dalla Spagna - Settimana prossima quella giusta per Vidal all'Inter

Si sta trasformando in una vera e propria telenovela l'operazione che dovrebbe portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte a Milano. Secondo le ultime novità provenienti dalla Spagna, nello specifico dal quotidiano Mundo Deportivo, la settimana prossima potrebbe essere quella giusta in casa Barcellona per le rescissioni di Suarez e di Vidal.

Per quanto riguarda il centrocampista cileno, ciò che sta rallentando di molto le pratiche è l'intenzione del giocatore di non rinunciare all'ultimo anno di ingaggio (circa 8 milioni di euro). Vidal inoltre conta di ottenere il rimborso di alcuni bonus, circa 2,4 milioni, che gli spettano ma che non ha ancora percepito.

Insomma, il ritardo è frutto di esigenze economiche, ma tutto lascia pensare che a breve ci sarà il tanto agognato via libera, e che il cileno diventerà finalmente un giocatore nerazzurro.