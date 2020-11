Dalla Spagna: Real Madrid, un calciatore positivo al Covid-19

Brutte notizie per il Real Madrid in vista della partita di Champions contro l’Inter. Secondo Marca, i blancos, dopo aver perso per infortunio anche Lucas Vazquez, lasciando teoricamente scoperta la fascia destra difensiva visti anche gli altri infortuni, hanno avuto oggi la notizia di una positività di un calciatore al Covid-19.

Proprio oggi la squadra spagnola ha svolto i tamponi necessari per verificare eventuali positività dei propri componenti in vista della partita contro l’Inter.

Competizione che si dimostra ulteriormente falsata, per cui le squadre dovranno fare di necessità virtù, nella speranza di una celere guarigione.