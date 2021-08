Dalla Spagna: "Possibile ritorno all'Inter di Massimo Moratti"

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dalla Spagna e avrebbe dell'incredibile. Sappiamo da tempo che la proprietà cinese dell'Inter, Suning, non sta attraversando il suo miglior momento a livello economico-finanziario, tanto da costringere i dirigenti a due cessioni dolorose come quelle di Achraf Hakimi al PSG e quella di Romelu Lukaku al Chelsea, oltre al finanziamento ricevuto da parte del fondo OakTree del valore di circa 275 milioni di euro per poter ottemperare alle scadenze della società.

Ecco che, il giornalista Juanfe Sanz, alla trasmissione El Chiringuito, rilascia la notizia di un possibile clamoroso ritorno dell'ex presidente e patron nerazzurro, Massimo Moratti. Ecco le sue parole: "La famiglia Moratti sarebbe disposta a rilevare le quote di minoranza dell'Inter a partire dal prossimo ottobre, quindi tornare in società dopo quasi 10 anni".

Un fulmine a ciel sereno che farebbe sicuramente piacere a tanti tifosi nerazzurri che hanno criticato aspramente il presidente Steven Zhang. Vedremo se, questa indiscrezione, verrà successivamente avvalorata dai fatti, in un momento storico in cui tutto il mondo del calcio è in estrema difficoltà e in cui l'Inter non può investire tutto quello che vorrebbe per l'acquisto dei calciatori per rafforzare la squadra.