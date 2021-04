Dalla Francia: i 50 milioni per Icardi un abbaglio di Leonardo?

Secondo quanto riportato da France Football, cominciano ad esserci i primi malumori intorno a Mauro Icardi, che sta trovando poco il campo questa stagione, complice anche l'esplosione di Moise Kean.

Pertanto, il giocatore vorrebbe tornare in Italia, con Roma e Juventus in prima fila. Ma quello che si chiede la testata è se i 50 milioni spesi per lui non siano stati un abbaglio da parte di Leonardo.

Infatti, dopo un iniziale rendimento alto, il giocatore non è riuscito a esprimersi al massimo ed è retrocesso nelle gerarchie di Tuchel prima e Pochettino poi.