Dall'Inghilterra - Lukaku, altro segnale per l'Inter: lo United punta una stella

L'Inter prosegue la trattativa per portare a Milano Romelu Lukaku, e le parole di elogio spese da Antonio Conte in conferenza stampa non hanno fatto altro che aumentare l'attesa nei tifosi nerazzurri.

Come si legge anche sul Manchester Evening, arriva qualche segnale. Come riportano diversi media dall'Inghilterra, infatti, il Manchester United sarebbe già alla ricerca di un sostituto del centravanti belga.

I Red Devils sembrerebbero pronti a puntare su Nicolas Pépé del Lille. Il classe '95 francese sarebbe il primo nella lista di nomi per l'attacco. Sul calciatore ci sono anche Psg, Arsenal e Napoli.