Dall'Inghilterra l'accusa al Man Utd: "Che errore lasciar partire Lukaku"

Le prestazioni di Romelu Lukaku all'Inter non sono passate inosservate in Inghilterra, dove è ancora aperto il dibattito sulla sua cessione da parte del Manchester United.

L'ultimo ad essere intervenuto sull'argomento è Tim Sherwood, ex centrocampista del Blackburn, che intervistato dal Manchester Evening News ha così risposto sull'argomento: "Allo United serve un centravanti e lo avevano in casa, Romelu Lukaku. E' stato un grande errore sbarazzarsi in quel modo del belga, che adesso sta facendo benissimo all'Inter. Se riuscissero a prendere una prima punta, magari Haaland o Kane, potrebbero tornare a giocare per il titolo in Premier League".

Il pensiero di Tim Sherwood è in linea con quello di tanti addetti ai lavori in Inghilterra.