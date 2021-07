Dall'Inghilterra: Arsenal colpito dai contagi rinuncia alla tournèe USA

Secondo quando riportato dal quotidiano inglese The Atlantic, l'Arsenal si ritira dalla tournèe in America a causa del Covid che ha colpito alcuni membri della propria squadra.

Salta dunque l'amichevole in programma con l'Inter dopo che anche la squadra nerazzurra è stata in dubbio fino all'ultimo proprio per non andare incontro a contagi che potrebbero portare anche a delle varianti.

Ci si augura che non ci siano ulteriori problemi, non tanto per quanto riguarda la competizione di per sè, quanto per la salute dei calciatori e dei rispettivi staff tecnici.