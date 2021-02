Dall'estero - Suning alla ricerca di 200 milioni per il sostentamento dell'Inter

La difficile situazione finanziaria dell'Inter sembra far notizia anche all'estero, in particolare nel Regno Unito, dove la testata Financial Times ha riportato poco fa nuove indiscrezioni.

Secondo il giornale britannico, Suning sarebbe alla ricerca, e con una certa di fretta, di almeno 200 milioni di euro per garantire il sostentamento necessario al club nerazzurro. Questa cifra dovrebbe consentire al club di far fronte alle spese di gestione, e di programmare la prossima stagione. Il colosso cinese dunque spera di trovare al più presto nuovi investitori disposti a scommettere sul progetto Inter.

Ricordiamo inoltre ch,e in questi giorni, il fondo BC Partners ha inviato una proposta ufficiale di acquisto del club meneghino alla famiglia Zhang, contente un'offerta da 750 milioni di euro (debiti inclusi). L'offerta è stata declinata, in quanto Suning vorrebbe incassare una cifra vicina al miliardo.