Dall’emergenza, le possibilità: un’occasione d’oro per due giocatori

Dopo le notizie delle altre due positività in casa Inter – Nainggolan e Gagliardini, dopo Bastoni e Skriniar -, per quanto riguarda il fattore campo, qualche giocatore potrebbe approfittarne per scalare le gerarchie di Antonio Conte. Tra questi sicuramente Kolarov ed Eriksen. I due calciatori, fino ad ora, non hanno dato, per motivi differenti, le dovute garanzie al tecnico nerazzurro, che, però, vista l’emergenza nei reparti, potrebbe essere costretto a puntare su di loro.

Per quanto riguarda il difensore serbo, le prime due partite all’Inter non sono proprio state da incorniciare, soprattutto l’esordio con la Fiorentina. Il numero undici nerazzurro sembra non essere ancora allineato ai desiderata di Antonio Conte per quanto riguarda i movimenti difensivi e, al di là di alcune giocate in proiezione offensiva, non ha ancora mostrato quella sicurezza richiesta per un uomo di esperienza come lui.

Per il fantasista danese, invece, il discorso è molto diverso. Vero, non ha fatto partite trascendentali, ma non è nemmeno il flop di cui tanti – troppo – media parlano di continuo. Sembra che il suo modo di produrre calcio non sia affine alle idee di Antonio Conte, che preferirebbe dal canto suo giocatori di maggiore quantità o che non abbiano una posizione ibrida come quella del trequartista.

La palla ora passa in mano ai due giocatori che, in una fase di emergenza, potrebbero avere quel moto d’orgoglio che potrebbe inserirli in carreggiata. E quale migliore occasione di una stracittadina per farlo?