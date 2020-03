Dall'Argentina - Lautaro Inter, "El Toro" nella pre-lista dell'albiceleste

Lautaro Martinez tra i primi selezionati dell'albiceleste in vista delle Olimpiadi: questa la notizia lanciata oggi dal quotidiano Olé, che sottolinea come l'attaccante nerazzurro compaia nell'elenco dei pre-convocati per i giochi olimpici del 2020 (ormai slittati nel 2021). Il ct dell'U23 ha rispettato le scadenze facendo così comparire "El Toro" tra gli eletti per la spedizione di Tokyo.



La diffusione del Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il mondo dello sport, ma nonostante questo Fernando Batista ha deciso di inserire il centravanti nerazzurro nella prima e provvisoria lista della squadra che rappresenterà l'Argentina. Lautaro, finito anche al centro del calciomercato (Barcellona e Real su di lui), continua quindi ad essere considerato ritagliandosi momentaneamente uno spazio anche nell'albiceleste.



Nell'elenco compaiono anche Foyth, Montiel ed Exequiel Palacios e gli altri "italiani" presenti sono Romero del Genoa e Dominguez del Bologna, ma sempre stando alle indiscrezioni provenienti da Buenos Aires la lista potrebbe subire delle modifiche in futuro.Tutto dipenderà dal calciatore, reduce da un trend alquanto negativo nelle ultime giornate di campionato.