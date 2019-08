Dalbert: "Qui per giocare con continuità. Sono felice"

Tramite il proprio profilo Instagram, il nuovo terzino della Fiorentina, Dalbert Henrique, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i viola.

“Sono stato subito molto contento dell’interesse della Fiorentina perché volevo tornare a giocare con continuità per tornare ai livelli che avevo a Nizza. Ho fatto molto bene in Francia, e per questo l’Inter aveva deciso di prendermi.

Ora voglio tornare a fare bene, qui alla Fiorentina avrò più spazio per giocare con continuità, e mettere in mostra ciò che so di valere”.