Dal Pino: "Gli stadi chiusi rischiano di far collassare il sistema calcio"

Il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è intervenuto a margine dell'odierna assemblea di lega, esponendo ai microfoni dei giornalisti tutte le criticità di un calcio senza tifosi sugli spalti. Di seguito le sue parole.

"Senza tifosi il sistema calcio rischia di collassare; non possiamo togliere alle nostre squadre la possibilità di fatturare tramite le biglietterie. Inoltre non capisco perché nelle amichevoli sia possibile far entrare mille persone mentre in campionato no. Non è un bel momento, ma vedo grinta e determinazione da parte dei presidenti dei club".

Dalle parole di Dal Pino dunque sembra emergere tutta la preoccupazione dei club per le future decisioni del governo in merito alla riapertura degli stadi.