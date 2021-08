Dal Cile - Sanchez Inter: la notizia che gela i tifosi nerazzurri

INTER - L'infortunio di Alexis Sanchez potrebbe essere più grave del previsto. Secondo quanto riportato da Pablo Milad, il cileno potrebbe essere indisponibile fino alla metà di settembre dopo l'infortunio rimediato al polpaccio.

"Sarà difficile - ha dichiarato il presidente dell'ANFP - poter contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa esserci, ma la situazione è complicata".

L'Inter, proprio pe questo si starebbe già cautelando ed avrebbe intrapreso vari contatti per assicurarsi le prestazioni di un altro attaccante. Il desiderio di Simone Inzaghi sarebbe Joaquin Correa che, per caratteristiche tecniche, sostituirebbe senza problemi il calciatore cileno. Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatto anche il nome di Marcus Thuram, ora in forza al Borussia Mönchengladbach e valutato circa 30 milioni di euro.

La cessione di Sanchez sarebbe stata già condivida dalla famiglia degli Zhang soprattutto per lo stipendio oneroso che l'ex Udinese percepisce attualmente.