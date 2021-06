Dal campo allo spogliatoio: perché Stefan Radu farebbe al caso dell'Inter

In questi giorni si sta parlando molto di un possibile arrivo di Stefan Radu all'Inter, dopo che la scelta della dirigenza per la panchina è ricaduta su Inzaghi. Il difensore romeno rappresenta un profilo interessante sono diversi punti di vista. Innanzitutto l'Inter si assicurerebbe un giocatore di esperienza a parametro zero, visto che il contratto con la Lazio è scaduto (si attende una proposta di Lotito per il rinnovo). Aspetto non indifferente in una sessione di mercato come quella in essere, in cui i soldi a disposizione per la stragrande maggioranza delle squadre saranno limitati.

Si tratterebbe poi di un vice Bastoni ideale dal punto di vista tattico. Difensore di piede sinistro con un passato da terzino, che lo rende il braccetto ideale per lo schieramento a tre di Inzaghi. Capacità difensive e buone attitudini in fase di impostazioni. Radu ha un'ottima abilità nel cross e anche un buon tiro da fuori. Si tratterebbe con ogni probabilità di un upgrade rispetto a chi ricopriva il ruolo nella stagione appena chiusa, ossia Kolarov. Il serbo veniva già da una stagione calante alla Roma, e i guai fisici lo hanno tenuto praticamente sempre lontano dal campo. Anche il romeno quest'anno ha dovuto vedersela con qualche assenza per infortunio, ma sembra offrire buone garanzie (soprattutto se si tiene presente che non sarebbe un titolare).

Dal punto di vista tattico poi si troverebbe avvantaggiato, in quanto conosce a memoria la fase difensiva del nuovo allenatore nerazzurro. Anagraficamente e tatticamente svolgerebbe il ruolo di chioccia per i difensori attualmente in rosa. E qui viene in ballo un altro aspetto. Inzaghi vorrebbe Radu anche per fargli svolgere il ruolo che aveva alla Lazio. Il giocatore infatti era un importante uomo spogliatoio, come testimoniato dal fatto che in biancoceleste gli è stata anche affidata la fascia di capitano. Un usato garantito, verrebbe da dire, che darebbe garanzie importanti sia dentro che fuori dal campo.