Dai campi: Lazio-Milan, le ultime. Recupera Theo tra i rossoneri

Lazio-Milan, stadio Olimpico di Roma, ore 20:45. Il Milan per rispondere all'Atalanta e staccare nuovamente la Juventus, la Lazio per rialzarsi dopo la batosta di Napoli e inseguire il sogno quarto posto. Big match nel posticipo del turno di Serie A che prevede scintille.

Dai campi, le ultime di formazione parlano della sorpresa Lulic per Simone Inzaghi, con Marusic ancora nei tre dietro e Correa a far coppia con Immobile, con Caicedo a rischio anche per la panchina. Recuperano Luis Alberto e Leiva nonostante gli acciacchi. Nel Milan confermato Tomori a scapito di Romagnoli, con Theo che torna titolare a sinistra e Bennacer in mezzo. Davanti, staffetta tra Leao e Mario Mandzukic, che potrebbe riuscire a partire titolare.



LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli.