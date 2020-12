Dai calciatori adattati al cambio modulo: le soluzioni per Conte

L’emergenza a centrocampo, visti gli infortuni di Nicolò Barella ed Arturo Vidal, costringe Conte a dover trovare delle soluzioni alternative in vista della sfida decisiva contro lo Shakhtar Donetsk, valida per il passaggio del girone. Il tecnico nerazzurro non vuole alibi per i suoi uomini, che dovranno portare a casa una vittoria, unica condizione per poter sperare. Al vaglio, potrebbero esserci delle soluzioni alternative interessanti, per quanto riguarda la formazione.

OPZIONE 1 – Una prima possibilità potrebbe prevedere l’ormai consueto 3-5-2, con Eriksen che svolgerebbe il ruolo di mezz’ala o trequartista al posto di Arturo Vidal, Gagliardini al posto di Barella a fungere da equilibratore e Brozovic a gestire il gioco. Sulle fasce, visto l’eventuale impiego di un calciatore offensivo come Eriksen, ci sarebbe il ballottaggio tra Hakimi e Darmian – quest’ultimo garantirebbe più equilibrio -, mentre a sinistra andrebbe Young.

OPZIONE 2 – Sempre in ottica 3-5-2, qualcosa potrebbe essere cambiato in mezzo, adattando un altro calciatore al posto di Eriksen. Uno di questi potrebbe essere Perisic, che quest’anno si sta adattando bene in ruoli non suoi – quello di quinto a sinistra e di seconda punta – e sta dimostrando una grande duttilità. Già in passato, Luciano Spalletti, aveva profetizzato una soluzione di questo tipo per il croato, e chissà che domani sera non possa essere proposta in campo.

OPZIONE 3 – Tra le possibilità che prevedono un cambio modulo, quella più accreditata è quella di un 4-4-2 molto compatto per sfruttare le ripartenze grazie alla velocita degli esterni e delle punte. In difesa, a farne le spese, sarebbe Bastoni, con de Vrij e Skriniar centrali e D’Ambrosio o Darmian e Young sulle fasce. In mezzo i due mediani sarebbero Brozovic e Gagliardini, con Hakimi a destra e Perisic a sinistra. Infine, in avanti, i soliti Lukaku e Lautaro a comporre la LuLa.

OPZIONE 4– La quarta possibiltà, la più remota, vedrebbe il cambio modulo con un altro che Conte conosce bene e che, in passato, gli ha regalato molte soddisfazioni, ovvero il 3-4-3. In questo caso, ferma restando la solita difesa, i due mediani sarebbero Brozovic e Gagliardini, con Eriksen e Sensi in panchina, i due esterni potrebbero essere Darmian e Young, mentre i tre a comporre il tridente avanzato sarebbero Hakimi a destra, Perisic a sinistra e Lukaku centrale, con Lautaro che si accomoderebbe in panchina.