Da "zero tituli" al "daje": Inter-Roma, l'alpha e l'omega di Mourinho

Inutile girarci attorno, questa sera andrà in scena il suo derby italiano. Inter-Roma si è trasformata nella partita di José Mourinho. Il futuro a Roma è tutto da analizzare e quanto sta accadendo nella Capitale da una settimana ad oggi fa perfettamente intendere quale sia il fascino del tecnico portoghese e le aspettative che lo accompagnano.

Tutti ricordiamo le uscite dello Special One, quando si riferì a Milan, Juventus e alla stessa Roma con la locuzione "zero tituli", come a voler schernire le avversarie. Una di queste, oggi è accompagnata dalla parola "daje", come postulato dal suo post su Instagram.

Questa sera non sarà naturalmente presente allo stadio, ma José osserverà dalla tv. E se nel suo ufficio al Tottenham c'era Javier Zanetti che alza la Champions, ora sul suo telefono c'è già la cover della Roma. L'alpha e l'omega, c'è di tutto nella linea retta tracciata da José Mourinho.