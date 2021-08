Da Ronie a Milito e Lukaku: quando i big dell'Inter fanno gola

Testo di Gianfranco Rotondo

L'Inter trema per l'assalto ai suoi big.

È, infatti, notizia di ieri sera (lunedì 2 agosto, ndr), dopo le voci reiterate di un possibile addio di Lautaro Martinez, quella dell'offerta mostruosa presentata dal Chelsea in viale della Liberazione per portare a Londra l'attaccante belga Romelu Lukaku. La cifra, rifiutata dalla società, è di 100 milioni più il cartellino di un obbiettivo di mercato nerazzurro come Marcos Alonso. È atteso nei prossimi giorni un forte rilancio da parte della società di Abramovich che vuole assolutamente avere un profilo di primissimo ordine per il suo attacco per difendere il titolo di campione d'Europa e non costringere Tuchel a dover tribolare, adattando calciatori in avanti - come accaduto con Havertz. E l'Inter come si comporterà? Le cifre sono importanti e lo sarebbero anche in una fase in cui la situazione economica generale e, soprattutto, del club fossero migliori. Il difficile sarebbe trovare un sostituto all'altezza che possa essere decisivo come big Rom, altrimenti si sarebbe di fronte ad un ridimensionamento.

Ma nella storia del mercato nerazzurro, tanti pezzi pregiati hanno subito le avances dei top club europei. Pensiamo a Ronaldo, che dopo cinque anni di Inter e i dissapori con Cuper, passò per 45 milioni al Real Madrid in cui portò a casa il secondo pallone d'Oro della sua carriera. Come dimenticare anche Diego Milito, l'eroe del Triplete, che ha rischiato di raggiungere Mourinho al Real Madrid l'anno dopo la vittoria della Champions, con Fiorentino Perez disposto ad offrire 50 milioni più il cartellino di Gonzalo Higuain. O ancora gli approcci del Chelsea con Adriano, in quel momento giocatore simbolo di una generazione calcistica, per cui Abramovich sarebbe stato disposto a sacrificare in cambio una leggenda blues come Didier Drogba. E anche Christian Vieri, voluto fortemente dalla Juventus per un ritorno a Torino, con la possibilità di imbastire uno scambio alla pari che coinvolgesse David Trezeguet.

Insomma, le offerte delle grandi squadre per i proprio calciatori sono da considerare in senso positivo perchè segno di avere in rosa dei giocatori importanti. Certo, a dererminate cifre si pensa sempre se cedere o meno, ma in questo caso è ancora più importante capire, eventualmente, come e su chi investirle. Il Chelsea vuole Lukaku, e questo è un dato di fatto, l'Inter cederà all'assalto?