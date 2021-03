Da riserva all’Inter a pilastro Toro: la storia dell’ex Ansaldi

Uno dei grandi ex della partita Torino-Inter è sicuramente Christian Ansaldi, fac totum della squadra granata che, nella stagione 2016-2017, è passato in maglia nerazzurra in una stagione non proprio fortunatissima in cui ha collezionato 21 presenze senza segnare.

Ma l’esperienza personale all’Inter del calciatore argentino – al netto dei risultati di squadra - è stata sicuramente molto stimolante ed ha portato ad avere l’Ansaldi giocatore completo che conosciamo oggi. Infatti, nella sua avventura a Milano, il numero 15 del Torino, ha iniziato quel processo che lo ha trasformato in una pedina molto duttile e schierabile in quasi ogni zona di campo: terzino destro e sinistro, terzo di difesa, centrocampista centrale o esterno sinistro o destro di centrocampo, oltre che mezz’ala.

Non solo, ma la capacità e l’adattabilità tattica dell’argentino non è la sua sola arma. L’interpretazione del ruolo da parte sua avviene anche con una grande qualità nella creazione di gioco, cosa che rende Ansaldi un punto imprevedibile e su cui fare molta attenzione, per quanto riguarda la squadra piemontese. La trasformazione definitiva, con il definitivo salto, è avvenuto grazie ad un altro ex interista, come l’allenatore Walter Mazzarri, che lo ha reso insostituibile.

Si mormora, inoltre, che già questa estate lo stesso Antonio Conte, che ama i calciatori di questo tipo, avrebbe voluto riportare a Milano Ansaldi per renderla un dodicesimo uomo di tutto rispetto.

Ansaldi-Inter, storia breve, ma con ricchezza di contenuti che domenica, vedrà, per l’ennesima volta, scontrarsi in campo. Perché l’argentino vuole dare un grosso dispiacere alla sua ex squadra per cercare punti salvezza per il Torino.