Da Ranocchia parole antiche ma una lezione di vita modernissima a Icardi

Tornando sulla vicenda Icardi e, nello specifico, sul valore della fascia da capitano dell'Inter nonchè della sensazione nel vedersela togliere, il Corriere dello Sport ha recuperato le parole di Andrea Ranocchia in una intervista del 2016.

“Me la tolsero per darla a lui. Arrivavo da un’annata non positiva in cui ero stato attaccato su tutti i fronti ma sono ancora vivo. E forse sto meglio di prima. Anzi, sicuramente. La fascia è solo un pezzo di stoffa. Si è capitani dimostrandolo ogni giorno e io sono un giocatore che dà tutto per l’Inter”.

"Parole che oggi assumono tutto un altro significato proprio in rapporto a quello che è successo a Maurito" - commenta il Corriere dello Sport - "che ha cominciato a rompere con il club nel momento in cui la società ha ritenuto opportuno promuovere Handanovic a capitano. Un epilogo amaro per un giocatore che ha sempre dichiarato di amare l’Inter ma che al suo club ha saputo dire solo no, tanti, troppi“.