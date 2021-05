Da Milito a Lukaku: dopo 11 anni eguagliato un altro record

Nella giornata che consegna la coppa dello scudetto all’Inter, i ragazzi di Antonio Conte continuano ad entrare nella storia della società nerazzurra.

Infatti, con il gol del 5-0, Romelu Lukaku è arrivato a quota 30 gol stagionali, divisi tra i 24 siglati in campionato, 4 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Ma la cosa più importante è che con questo gol, l’attaccante belga, raggiunge i gol di Diego Milito nell’anno del Triplete a undici anni (e un giorno esatti) da quel traguardo incredibile.

Adesso, negli ultimi dieci minuti di gara, Lukaku cercherà di arrivare ad un altro suo obbiettivo, come i 25 gol in campionato per raggiungere quelli firmati in Premier League con la maglia del West Bromwich.