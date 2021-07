Da Matrix a Barella e Bastoni: scudetti e trionfi in Nazionale a tinte neroazzurre

La notte di Wembley è di quelle che rimarranno scritte nella storia del calcio nostrano per tanto tempo, soprattutto dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Roberto Mancini è riuscito nell'impresa di ribaltare non solo gli uomini che componevano la Nazionale italiana, ma anche la filosofia calcistica della stessa, in una Lega, la nostra Serie A, sempre vista troppo conservatrice in termini di gioco con la solita diatriba tra 'giochisti' e 'risultatisti'. Altro merito del ct è stato quello di aver creato un ricambio generazionale, tirando fuori giovani talenti che, in tanti casi, nei loro club non avevano nemmeno esordito in Serie A. Tra i tanti elementi nuovi del corso Mancini, anche due interisti come Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni che con la vittoria dell'Europeo, hanno messo la ciliegina sulla torna in un'annata che li ha visti trionfare anche in Italia in campionato.

Sembra quasi una questione di 'corsi e ricorsi storici' per citare Pico della Mirandola, perchè, come nell'ultimo trionfo della Nazionale in una competizione internazionale - in quel caso il Mondiale del 2006 a Berlino - è coinciso con la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. L'ultima volta, infatti, era stato Marco Materazzi a tenere alto l'orgoglio nerazzurro in Nazionale, risultando decisivo sia con 2 gol, che con uno dei rigori nella finale contro la Francia, dopo aver vinto lo scudetto in virtù delle vicende di Calciopoli. Da quel momento, la squadra nerazzurra è riuscita ad aprire un ciclo vincente con Mancini prima e con Mourinho poi, fino ad arrivare al glorioso Triplete. Adesso lo stesso è toccato a Barella e Bastoni, pronti, dopo le meritate vacanze, a riprendersi l'Inter per provare a difendere il tricolore appena vinto.

Coincidenza o meno, quel che è certo è che gli uomini nerazzurri hanno sempre segnato i trionfi della Nazionale. Materazzi ieri, Barella e Bastoni oggi, con un futuro tutto da scrivere, ma con un arricchimento del palmares che va aumentato ancora di più sia con la maglia azzurra - chissà, proprio a cominciare con il prossimo mondiale - sia con quella nerazzurra - dopo un'estate incredibile, è il caso di dimostrare di essere ugualmente una squadra forte -. Barella e Bastoni come Materazzi? I tifosi nerazzurri se lo augurano di cuore.