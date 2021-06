Da Marusic a Luiz Felipe: 10 calciatori "inventati" da Simone Inzaghi

Valorizzare. Far conoscere. Migliorare. Sono solo tre dei verbi che si potrebbero utilizzare per descrivere le capacità di Simone Inzaghi che - da inizio giugno nuovo tecnico dell'Inter dopo la separazione da Antonio Conte -, nella sua carriera di allenatore sulla panchina della Lazio, sotto la gestione Lotito-Tare, è riuscito in più di un caso a valorizzare un calciatore rendendolo un titolare inamovibile ed appetibile nel panorama calcistico europeo e non solo.

Non i soliti Immobile, Milinkovic-Savic o Acerbi -anche se su questi la mano dell'allenatore si è vista ed è stata di vitale importanza - bensì altri profili. Dal brasiliano, classe '97, Luiz Felipe - passando per Marusic e Cataldi - arrivando fino ad Akpa Akpro e Caicedo. Otto calciatori, uniti poi ad alcuni giovani del vivaio lanciati nell'ultima parte di stagione, che hanno giovato dell'intelligenza tattica e della visione sportiva del ex tecnico biancoceleste. Il primo della lista difensore centrale di ruolo, ma impiegabile anche in una difesa a tre, è arrivato nella Capitale nel 2017 dopo essere stato acquistato dall'Ituano e mandato in prestito alla Salernitana club sempre di proprietà del patron Lotito. Il giovane, acquistato per una cifra inferiore al milione di euro, è arrivato a toccare la massima valutazione di 22 milioni di euro (ora oscilla tra i 18-20 milioni) grazie alle prestazioni fornite ed ai trofei conquistati. Con Inzaghi in panchina ha collezionato circa 19 match di Serie A a stagione - alcuni problemi a livello fisico soprattutto alla caviglia operata quest'anno - ed alcuni gol ed assist.

Resta il fatto che rimane, nonostante già quattro stagioni in Italia a livelli alti, un profilo giovane dal futuro assicurato e con ampi margini di crescita. Crescita che ha fatto notare Adam Marusic - in rosa dal 2017 provenendo dal KV Oostende in Belgio - la cui valutazione è raddoppiata in questi anni mostrando una grande capacità d'adattamento sull'out di destra andando a ricoprire diversi ruoli: dal centrocampista di destra (preferito), al terzino fino al difensore centrale. Versatile e veloce, il serbo ha dimostrato una maturità molto interessante andando a disputare - nell'ultima stagione - 36 partite (87% da titolare) collezionando 2 reti e 4 assist. Un profilo sul quale il neo tecnico nerazzurro ha lavorato molto e sul quale riponeva fiducia - ripagata dal ragazzo - fin dal momento del suo arrivo. Un minutaggio elevato - sempre superiore ai 2 mila minuti in Serie A -, contornato da una propensione offensiva di un certo livello.

Non solo il serbo ha giovato della cura Inzaghi, ma anche lo spagnolo Patric che - arrivato nel 2015 all'età di 22 anni dal Barcellona - ha visto aumentare stagione dopo stagione il suo impiego ed il suo minutaggio diventando uno dei profili più utilizzati dal mister. Cresciuto e maturato a Roma, lo spagnolo deve molto all'ex tecnico che lo ha aiutato a migliorare le proprie capacità spronandolo sempre a dare il massimo e facendogli scoprire nuovi ruoli affidandogli - partita dopo partita - compiti alternati tra la fase offensiva e l'attenzione in difesa. Destino simile per Danilo Cataldi - classe '94 prodotto del vivaio -, che dopo un primo prestito al Crotone riuscirà a disputare ben 16 match di Serie A - fornendo 3 assist - all'età di 20 anni. Orgoglio biancoceleste - dopo delle brevi parentesi in prestito per crescere - ha fatto il suo ritorno alla Lazio nella stagione 18/19 e da lì non si è più mosso. Gol ed assist per un centrocampista polivalente che, in 128 presenze, ha realizzato sette reti e 12 assist. Rimanendo in mediana come dimenticarsi di Marco Parolo - diventato una vera e propria bandiera della Lazio - o dell'ultima sorpresa Akpa Akpro arrivato a settembre dalla Salernitana. Quest'ultimo, alla prima stagione in biancoceleste, ha collezionato 32 presenze ed 1 assist risultando molto prezioso subentrando dalla panchina.

Diversi profili, fatti crescere e maturare da Inzaghi, tra i quali non si possono dimenticare Felipe Caicedo - arma tattica da una media di 10 gol a stagione in Serie A partendo prevalentemente dalla panchina -, Manuel Lazzari - esploso sotto la gestione dell'ex tecnico sia in fase offensiva che nelle doti di ripiegamento - o Nicolò Armini 20enne difensore centrale - ma adattabile in tutti i ruoli della difesa -, uno degli ultimi giovani fatti esordire in campionato. Ultimo, ma non per importanza, Thomas Strakosha. Il 26enne portiere albanese - arrivato nella Capitale nel 2012 dalla Grecia - fa ormai parte della rosa laziale dal 2016 della quale è diventato il portiere titolare a soli 21 anni. Reattività, capacità con i piedi e leadership hanno permesso di farlo emergere come uno dei portieri giovani più performanti delle scorse stagioni.

Tanti nomi, dunque, ma un unico profilo: Simone Inzaghi e la sua capacità - affermatasi negli anni - di valorizzare e far maturare i calciatori a sua disposizione. Il passato biancoceleste insegna, il futuro nerazzurro - ora - attende.