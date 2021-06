Da Lukaku a Kante: ecco tutti i nomi di chi ambisce al Pallone d'Oro

L'Europeo che si sta giocando nel corso di queste settimane deciderà, molto probabilmente, le sorti del prossimo Pallone d'Oro. Tanti sono i calciatori che si stanno mettendo in mostra e che hanno confermato tutto quello di buono fatto nel corso della stagione sportiva appena conclusa, chi con un trofeo, chi avendo trascinato i propri compagni.

KANTE - Il favorito, ad oggi, alla vittoria del trofeo personale è il francese che, oltre a partire in prima fila per la vittoria dell'Europeo, ha dei punti bonus per aver portato a casa la Champions League con il suo Chelsea, risultando essere l'elemento decisivo della squadra di Tuchel. Giocatore generoso e prezioso a livello tattico, ma anche tecnico, sarebbe una novità per il Pallone d'Oro che prevede la premiazione di calciatori che sono sempre - o quasi - in copertina.

BENZEMA - Altro francese, che quest'anno è ritornato in nazionale e ha dato una grande linfa al reparto avanzato di Deschamps. Elemento decisivo del Real Madrid e vero e proprio trascinatore dei blancos, è il centravanti più tecnico al mondo. Dopo aver visto vincere il Pallone d'Oro all'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, vincendo l'Europeo potrebbe davvero invertire il ruolo.

DE BRUYNE - Il belga è un altro di quei giocatori candidati a vincere il Pallone d'Oro. Il suo Belgio, insieme alla Francia, è la nazionale favorita per l'Europeo e la sua stagione - straordinaria come al solito - ha parlato per lui. Decisivo con il Manchester City, ha vinto la Premier League, mancando la vittoria della sua prima Champions League per un passo.

CRISTIANO RONALDO - Il portoghese non è una novità per quanto riguarda i trofei personali. E' stato capace di demolire record su record e di essere sempre fondamentale ovunque sia andato. Il Portogallo, rispetto ad altre nazionali, parte un passo indietro per quanto concerne i pronostici, ma la vittoria dell'ultimo Europeo ha dimostrato che per lui e i suoi connazionali nulla è impossibile.

LUKAKU - Anche Big Rom appartiene alla lista di quei calciatori che possono vincere o essere candidati alla vittoria finale. Un ragazzo che fa della sua capacità di migliorarsi in maniera costante la sua arma in più. Forse non sarà ancora ai livelli dei vari Benzema o Lewandowski, ma il numero di gol segnati, le prestazioni, la vittoria dello scudetto e la forza della sua nazionale, possono portarlo nell'Olimpo dei grandi del nostro tempo.