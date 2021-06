Da Hakimi a Calhanoglu, gli acquisti a sorpresa dell'Inter

Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter. Il trequartista turco ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto anno a 5 milioni più uno di bonus. Un acquisto lampo, arrivato in maniera del tutto inaspettata e in cui i dirigenti hanno dimostrato di aver sfruttato bene lo stallo delle trattative per il rinnovo con il Milan. Ma quello di Calhanoglu non è il solo acquisto, diciamo così, a sorpresa, fatto dall’Inter. Si pensi, ad esempio, ad Achraf Hakimi, arrivato in maniera del tutto inaspettata in un momento in cui non c’era stato alcun rumors attorno. Un acquisto che ha ripagato bene le aspettative, vista la vittoria dello scudetto della scorsa stagione.

Ma anche quello di Stefano Sensi è stato un colpo ad effetto. Basti pensare la trattativa che il Milan stava portando avanti con il centrocampista di Urbino e che poi non è riuscita a concludere visto il blitz finale dell’Inter che se lo è riuscita a portare a casa. Altro esempio? Quello di Alexis Sanchez, giocatore arrivato subito dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma – il bosniaco era l’obbiettivo primario di Antonio Conte per affiancare Romelu Lukaku. L’attaccante cileno arrivò in prestito due stagioni fa, per poi essere acquistato a parametro zero quella successiva. E come dimenticare l’acquisto di Muntari, giocatore che non era nei radar dei media, ma che fu subito acquistato vista l’impossibilità di arrivare al sogno di Mourinho: Frank Lampard.

Insomma, tante sessioni di mercato hanno regalato nomi a sorpresa per quanto riguarda il rafforzamento della rosa dell’Inter e l’innesto di Calhanoglu è solo l’ultimo esempio. Chissà cosa bisognerà aspettarsi in questi mesi di mercato e se ci saranno altri nomi mai usciti sui media.