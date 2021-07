Da Dimarco a Calhanoglu, le note positive del pre-campionato

Sta per iniziare ufficialmente la nuova stagione sportiva nerazzurra con la partita contro il Genoa che aprirà le danze. Una sfida complicata a cui Lukaku e compagni vogliono arrivare nel migliore dei modi per iniziare con il piglio giusto e per avere subito tre punti fondamentali. Intanto i calciatori continuano a prepararsi al meglio, dal punto di vista fisico, dopo circa tre settimane di allenamenti e dopo i ritorni di quasi tutti i nazionali impegnati tra Copa America ed Europei - mancano i due italiani e Lautaro che torneranno lunedì. Tanti giocatori si stanno mettendo in mostra e stanno dando il loro contributo per farsi trovare pronti fin dai nastri di partenza.

In primis Martin Satriano, che sta trascinando l'Inter, nelle partite amichevoli, a suon di gol - in rete anche nell'ultima gara contro il Crotone - e che sta instillando più di qualche dubbio tra i dirigenti in merito ad una eventuale permanenza come quarta punta in rosa. Così come sta facendo molto bene Federico Dimarco, di ritorno dopo una fantastica stagione con il Verona, e che ha già messo in caldo il suo sinistro fornendo assist e gol per i compagni oltre che prestazioni molto convincenti. Anche il nuovo acquisto Hakan Calhanoglu - ha giocato soltanto contro il Crotone - ha mostrato tutte le sue qualità: tre assist e un gol e tante giocate utili in un ruolo nuovo che Inzaghi gli ha ritagliato addosso. E qualche spunto interessante è arrivato anche da Stefano Sensi, un giocatore da recuperare in termini fisici e che ha mostrato tanta buona volontà e tante giocate funzionali a cui ci aveva già abituato.

Attendendo il pieno regime degli altri giocatori, ci sono tante indicazioni utili per poter avere dei risultati ottimali non soltanto nell'immediato, ma anche in futuro per una continuità che deve portare ad ambire per traguardi importanti. In attesa di Barella, Bastoni e Lautaro, Inzaghi può essere soddisfatto del materiale umano a disposizione. Dopo lo scudetto della passata stagione, bisogna partire nel migliore dei modi.