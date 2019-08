Da Conte una novità assoluta, Icardi prove di riavvicinamento?

Sul profilo ufficiale Twitter della società è da poco comparso un post che annuncia una novità inattesa:"questa sera allenamento a San Siro, porte chiuse al pubblico e agli operatori dell'informazione".

Conte non lascia niente di intentato, la sua decisione è quella di testare il campo in notturna, come sarà per l'esordio contro il Lecce. E senza nessun occhio o orecchio indiscreto a tentare di carpire novità di formazione e/o particolari tattici.

Ma non è l'unica novità della giornata nerazzurra.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, insieme a Conte e alla squadra sarà presente anche Mauro Icardi, per svolgere anche il lavoro tattico in gruppo per la prima volta dall'inizio della stagione. Secondo l'emittente si tratterebbe addirittura di un primo segnale di riavvicinamento tra le parti, Parlare di reintegro pare ancora davvero azzardato.